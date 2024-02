Blocos pós-carnaval alteram itinerários de linhas intermunicipais de Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba neste sábado

Os passageiros que utilizam as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas cidades de Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba devem consultar as redes sociais e o site da EMTU para verificar as alterações de itinerário que serão realizadas neste fim de semana devido à passagem de blocos pós-carnaval pelas ruas da capital.

Os desvios foram determinados pela prefeitura de São Paulo. Segundo a EMTU, agentes de fiscalização estarão monitorando as alterações operacionais em pontos estratégicos e informando os passageiros sobre os percursos alternativos.

Veja abaixo as linhas afetadas e as regiões dos desvios:

Sábado (17), das 12h às 18h

Região com desvio: Av. Marquês de São Vicente

Linhas afetadas

231 Osasco (Jardim Elvira)/ São Paulo (Metro Armênia);

399 Barueri (Parque Imperial)/ São Paulo (Terminal Rodoviário Barra Funda).

Sábado (17), das 13h às 19h

Região com desvio: Praça Rev. János Apostol, R. Domingos Rodrigues, R. Albion, R. Dom João V, R. Issac Anes – Lapa – São Paulo

Linhas afetadas

052 Osasco (Jardim Elvira)/ São Paulo (Lapa);

053 Barueri (Parque Imperial)/ São Paulo (Lapa);

085 Santana de Parnaíba (Parque Santana)/ São Paulo (Lapa);

113 Osasco (Jardim Santa Fé)/ São Paulo (Lapa);

203 Osasco (Bel Jardim)/ São Paulo (Lapa);

204 Osasco (Munhoz Júnior)/ São Paulo (Lapa);

228 Barueri (Alphaville 3 / Bradesco)/ São Paulo (Lapa);

229 Osasco (Jardim Açucará)/ São Paulo (Lapa);

261 Santana de Parnaíba (Varzea de Souza)/ São Paulo (Lapa);

310 Santana de Parnaiba (Colinas da Anhanguera)/ São Paulo (Lapa);

352 Santana de Parnaíba (Cidade São Pedro)/ São Paulo (Lapa);

467 Santana de Parnaíba (Centro)/ São Paulo (Lapa).