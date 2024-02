BB Transporte altera itinerário de ônibus que atendia o Green Valley, em Alphaville

A partir desta segunda-feira (19), a linha T131 da BB Transporte (Terminal Barueri / 18 do Forte) deixará de passar no Complexo Empresarial Green Valley e passará a atender exclusivamente o 18 do Forte com mais oferta de viagens.

Segundo a empresa, a linha passa a realizar o seguinte itinerário:

Sentido 18 do Forte: Itinerário normal até Av. Sagitário, Al. Centauro, Retorno, Al. Centauro, Av. Sagitário, Rua Reverendo João Euclídes Pereira, Av. Andrômeda, seguindo itinerário normal.

Sentido Terminal Barueri: Sem alteração.

Os passageiros com destino ao Complexo Empresarial Green Valley terão como opção o embarque na linha “T256 – Terminal Barueri – Green Valley”.