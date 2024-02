Domingo (18) tem mutirão de emprego em Itapevi com milhares de vagas

Neste domingo (18), a Prefeitura de Itapevi realiza um mutirão de empregos com mais de 1,3 mil vagas em diversas áreas, durante a “Ação de Cidadania”, em celebração dos 65 anos do município. O evento ocorre no Parque da Cidade, das 8h às 17h.

Para se candidatar, o interessado precisa comparecer à tenda Estação Emprega Itapevi, no evento, portando um documento oficial com foto (RG ou CNH), CPF e carteira de trabalho.

Além do mutirão do emprego, serão oferecidas orientações sobre Carteira de Trabalho e Seguro Desemprego, inscrições para cursos de qualificação profissional gratuitos, Sebrae Móvel, cursos do Senai e cursos gratuitos na UAB – Universidade Aberta do Brasil.

As 1,3 mil chances estão espalhadas em áreas como telemarketing, logística, finanças e até mesmo tecnologia da informação.

Confira as principais oportunidades disponíveis no mutirão de emprego de Itapevi:

– Ajudante de carga e descarga

– Analista de Contas a Pagar

– Analista P.C.P.

– Arrumadeira

– Auxiliar financeiro

– Auxiliar de cozinha

– Auxiliar de logística

– Auxiliar de produção

– Auxiliar técnico e mecânica de máquinas

– Borracheiro

– Conferente de Logística

– Consultor em ERP Totvs Datasul

– Consultor em ERP Totvs Protheus

– Controlador de acesso

– Desenvolvedor Datasul

– Desenvolvedor Protheus

– Encarregado de estoque

– Fiscal de prevenção de perdas

– Motorista de caminhão

– Operador de empilhadeira

– Operador de rolo compactador

– Operador de telemarketing receptivo

– Representante de envios