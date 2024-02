PAT Santana de Parnaíba realiza processo seletivo exclusivo para PCD

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Santana de Parnaíba está com processo seletivo aberto para auxiliar de logística. As vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Os requisitos são:

Ter entre 18 e 50 anos;

Ensino médio incompleto;

Apresentação de laudo que comprove a deficiência.

Não é necessário ter experiência. A empresa oferece:

Salário de R$ 1.850,00;

Assistência médica e odontológica;

Cesta básica;

Seguro de vida;

Refeição no local;

Fretado.

Podem se candidatar moradores das cidades de Santana de Parnaíba, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Cajamar, entre outras.

Os interessados devem procurar o PAT (Avenida Tenente Marques, 5297, Fazendinha) para solicitar encaminhamento.