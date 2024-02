Região central de Itapevi ganhará novo viaduto

A cidade de Itapevi ganhará um novo viaduto, na região central, com o objetivo de proporcionar mais mobilidade e desafogar o trânsito. O início das obras está marcado para sábado (17), às 9h, como parte das ações de comemoração de 65 anos da cidade.

“Essa obra é essencial para o desenvolvimento da nossa cidade, para crescer com qualidade, precisamos dar melhorar condições para a nossa população”, destaca o prefeito Igor Soares (Podemos).

Depois de pronto, o futuro viaduto irá facilitar também os acessos de motoristas que têm como a principal opção passar pelo Viaduto José dos Santos Novaes, no Centro, inaugurado no final dos anos de 1970 e que liga as avenidas Presidente Vargas e Cesário de Abreu.

A construção será no trecho entre a Rua Orlando Higino de Moraes, próximo ao Pronto-Socorro Central, e o Corredor Oeste (Rua Nelson Ferreira da Costa), na região que compreende as ruas Maria José dos Santos e Eva Pedrosa de Oliveira. Uma passarela localizada entre as duas vias será removida para dar espaço às novas vias.

A construção do novo acesso será possível por meio de uma parceria com o Governo Federal. A administração municipal também investirá recursos próprios.

Estrutura do viaduto

De acordo com a administração municipal, o viário terá duas alças de acesso. Uma delas contará com 303 metros de extensão da Rua Agostinho Agostinho Ferreira Campos rumo à Rua Nelson Ferreira da Costa – sentido Centro. A segunda alça será de 264 metros, que compreende a Rua Nelson Ferreira da Costa rumo à Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, sentido Castello Branco.

Cada via possuirá duas faixas de rolamento com sentido único, passeio de 1,50 metro de largura em apenas um dos lados, além de gradil de proteção, com uma estrutura de concreto armado. Não foi informada a previsão para a conclusão das obras.