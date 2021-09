Bob’s estreia em Osasco novo conceito de suas lojas

A rede de fast food Bob’s inaugura em Osasco o novo conceito de suas lojas, chamado Bob’s Conecta. A franquia reformulada, no Shopping União, passou por uma reforma que alterou toda a identidade da loja, baseada em tendências globais.

“Incorporamos a linguagem Bob’s ao projeto, tornando-o mais vibrante e acolhedor. A apóstrofe presente em nosso nome e logomarca foi transformado em pin, elemento mundialmente conhecido por ser o marcador de localização. Importamos este elemento para nosso layout, pois queremos transmitir exatamente esta mensagem: que somos um ponto de encontro para os nossos consumidores”, conta Marcelo Tristão, diretor de Desenvolvimento e Transformação Digital do Bob’s.

A decisão de reformar veio do próprio franqueado, Josias Siqueira. “A reforma desta loja é a realização de um sonho pessoal. Sou franqueado do Bob’s há mais de dez anos e acreditamos muito na marca, no shopping e no nosso trabalho”, declarou. “Acredito no potencial do país e o avanço da vacinação foi um fator determinante. Cada um vê a oportunidade no lugar onde está e, para nós, que mexemos com varejo, tem que gostar. O amor pelo atendimento tem que estar no sangue”.

O projeto foi desenvolvido pelo Estúdio Jacarandá, que é premiado e especialista em Store Design para varejo. “O conceito arquitetônico do Bob’s Conecta apresenta como características o uso de elementos estruturais metálicos vazados, superfícies padrões amadeirados, paleta que transita das cores neutras às mais vibrantes, oferecendo aderência e sinergia da arquitetura com a linguagem da marca”, explica Renato Diniz, diretor criativo do Estúdio Jacarandá.

Novo sanduíche

A reinauguração da unidade de Osasco também conta com o lançamento do novo sanduíche da marca, o Artesanal Parmegiana. “É uma forma de iniciarmos essa fase com gostinho de novidade”, comenta Tristão.

Em breve, outras unidades da rede serão inaugurada com o conceito do Bob’s Conecta. Para as lojas de rua, as mudanças também vão incluir novos conceitos de take out, delivery e drive-thru, com lockers inteligentes que otimizam o tempo de retirada dos pedidos.

