“Gente bonita também sofre”, desabafa Bil em “A Fazenda”: “É fod*”

Em A Fazenda, o participante Arcrebiano de Araújo, o Bil, diz que sofreu preconceito pela beleza: “As pessoas julgam de uma forma totalmente diferente. Falar uma coisa pra vocês: gente bonita também sofre. Gente bonita também tem história. É fod*. Eu já sofri pra caral**. Se eu contar a minha história, fod*”, declarou ele, em conversa com Tati Quebra Barraco e Mileide Mihaile.

O modelo também comentou as críticas que recebeu por participar de três reality shows no mesmo ano: BBB 21, No Limite, na Globo, e agora A Fazenda, na Record. “A galera fala: ‘Aí, o Bil em mais um reality ocupando o lugar de outras pessoas’. Gente, eu não cheguei e bati na porta de ninguém, não. Eles me convidaram, eu não tenho culpa, me convidaram e eu aceitei.”

Também durante os primeiros dias de A Fezenda, Bil comentou o motivo de desistir de No Limite. “Peguei infecção de urina lá, bem pesado”, relatou. Ele também criticou a Globo por omitir o real motivo de sua situação no reality e apenas mostrá-lo pedindo para os companheiros votarem nele. “Seria mais bonito para eles mostrarem os médicos atendendo. Mas não mostraram nada, fui tachado por ter desistido”, reclamou. “Se eles tivessem mostrado tudo… Só que a galera não sabe”, criticou.

Em comunicado, a Globo desmentiu a acusação de Arcrebiano. “Não houve orientação alguma sobre qualquer decisão na competição, tampouco qualquer proibição de falar sobre o assunto”.

