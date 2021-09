Datena é convidado para ser candidato a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes

O apresentador José Luiz Datena foi convidado para entrar no PDT e ser candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Ciro Gomes na disputa à presidência da República em 2022, segundo o jornal “Folha de S. Paulo”.

Ele havia se filiado ao PSL em julho e tem sido considerado pré-candidato à presidência pelo partido, mas ficou balançado com o convite do PDT e a possibilidade de ser vice de Ciro. “Estou ouvindo as pessoas, e o Ciro é um cara de quem gosto muito”, afirmou, à “Folha”.

“Tenho muita afinidade com o Ciro, e ele é um cara que eu respeito e gosto muito. Essa aproximação tem suas diferenças, mas é ideologicamente parecida. Ele é um cara honesto, decente, não é inviável [aceitar o convite]”, disse Datena.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, explicou o convite a Datena: “Tem prestígio popular no maior estado da federação, São Paulo. É nome conhecido nacionalmente, e amigo do Ciro há muitos anos”, disse, também ao jornal.