Boca Rosa exibe nova mansão na Granja Viana: “É inacreditável!”

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, contou detalhes sobre como foi a escolha por sua nova mansão, que fica dentro de um condomínio de luxo, na Granja Viana, em Cotia.

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, Boca Rosa explicou, em vídeo publicado em seu canal no YouTube na última quinta-feira (4), como chegou até o imóvel, que está avaliado em R$ 18 milhões, segundo o portal “Uol”. “É inacreditável, mas aconteceu. Realizei e estou aqui”, declarou.

Ela afirma que trata-se de seu primeiro patrimônio nos 12 anos de trabalho. “Sempre investi muito no meu trabalho. Até mesmo para ter uma empresa própria, ser uma empresária, tudo demanda de muito investimento e comprar uma casa estava em stand by”, contou a empresária de 28 anos.

Bianca disse que após a separação de Fred, com quem tem o pequeno Cris, de 1 ano e 10 meses, ela pensou em mudar para São Paulo, mas voltou atrás ao ver sua mãe realizando o sonho de comprar uma casa na região. “Depois que vi a minha mãe se realizando daquele jeito, eu voltei a sonhar com uma casa. […] A casa dela tem muita natureza, é muito gostosa. E me vi ali todo final de semana com o meu filho. Aí pensei em comprar uma casa perto da casa da minha mãe”, continuou.

Nascida e criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, Boca Rosa fala com muito orgulho de sua trajetória e da forma como chegou à uma de suas maiores realizações. Ela contou que não pensava em comprar um imóvel, apenas queria alugar um apartamento. Até que viu a mansão dos sonhos enquanto pesquisava decorações de casas na internet. “Fiquei apaixonada e printei para ficar de inspiração, mas nada de eu achar algo parecido com essa casa”, lembrou.

A arquitetura minimalista da mansão na Granja Viana, bairro nobre de Cotia, chamou a atenção. “Essa é perfeita, é integrada! Quando a gente entrou na casa… Aqui é muito impactante, a gente acorda vendo os cavalinhos lá fora. O Cris é apaixonado por peixe e o que mais tem aqui é peixe”, disse.

A mansão de Boca Rosa tem 1,1 mil metros quadrados. Entre os atrativos estão cinema, haras, quadra de tênis, piscina aquecida, suítes, aquário para tubarão [que foi desativado a pedido da empresária antes da mudança], aquário de corais com 7 mil litros, academia, canil com ar condicionado, entre outros ambientes.

Assista ao vídeo completo: