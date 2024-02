Bolão de Taboão da Serra fatura mais de R$ 4 milhões na Lotofácil

Uma aposta feita em Taboão da Serra ganhou o prêmio principal de R$ 4,2 milhões do concurso 3028 da Lotofácil. O sorteio foi feito na última quarta-feira (14), em São Paulo.

Na ocasião, as dezenas sorteadas no Espaço da Sorte foram: 01, 02, 03, 04, 06, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 e 25. A aposta ganhadora foi feita por meio de um bolão com três cotas, na lotérica Mar de Sorte.

Como o prêmio total foi de R$ 4.279.935,92, cada cotista faturou a bolada de R$ 1.426.645,30. Outras 362 apostas acertaram 14 dezenas e levaram R$ 1.720,77, cada.