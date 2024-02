Cacau Show anuncia compra do Playcenter

A Cacau Show, que tem fábrica instalada às margens da rodovia Castello Branco, em Itapevi, anunciou hoje (20), a aquisição do lendário Grupo Playcenter, detentor da rede Playland e Playcenter Family. O valor da transação não foi revelado.

publicidade

A iniciativa é mais um passo da companhia em direção à fundação de seu próprio parque de diversões, um desejo antigo do fundador e CEO da Cacau Show, Alexandre Tadeu da Costa, o Alê Costa. Para ele, a aquisição do Playcenter trata-se da “continuação de um legado e o início de uma parceria de muito sucesso e crescimento”.

Com mais de 4 mil lojas em todo o Brasil e um faturamento de R$ 5 bilhões em 2023, a fabricante brasileira de chocolates oficializou o ingresso ao ramo do entretenimento em outubro, quando lançou uma montanha-russa com assentos que viram de ponta cabeça, na mega loja de Itapevi.

publicidade

O grupo Playcenter foi fundado em 1973. No entanto, o parque mais famoso da rede, localizado às margens da Marginal Tietê, em São Paulo, acabou fechando as portas em 2012, em decorrência de problemas financeiros.

O processo de aquisição será analisado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que pode aprovar ou não o negócio.