Bolo feito para a mãe de Carlinhos Maia chega às lojas da Sodiê em Osasco e região

A Sodiê Doces estendeu a parceria com o influenciador e humorista Carlinhos Maia e criou um sabor de bolo em homenagem à mãe dele, Maria Maia. O “Bolo da Maria” já está disponível nas mais de 330 lojas da marca, que tem diversas unidades em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região.

As histórias de Maria Maia e Cleusa Maria da Silva, fundadora da rede Sodiê Doces, são parecidas: mulheres guerreiras que enfrentaram desafios em suas trajetórias. Ambas driblaram as adversidades e hoje são referências para muitas pessoas. O novo sabor festeja a mãe do influenciador com mais de 23 milhões de seguidores, e fortalece a relação de Carlinhos Maia e sua família com a marca.

O Bolo da Maria #133 é feito com massa de pão de ló branca, com recheios de doce de leite com abacaxi e brigadeiro de leite em pó. O marshmallow com abacaxi, coco e cerejas finalizam a decoração.

Além do lançamento, a maior franquia de bolos do país tem mais de 100 variedades de sabores de bolos de massa branca ou de chocolate, com recheios diversos que incluem morango, limão, coco, nozes, abacaxi, damasco, chocolate branco, chocolate ao leite, leite em pó, brigadeiro, doce de leite, leite condensado, entre outros.

Na região, há lojas da Sodiê em Osasco em bairros como Jardim Santo Antônio, Quitaúna, Campesina e Vila dos Remédios; em Barueri, em bairros como Centro, Jardim Boa Vista e Jardim Paulista; em Carapicuíba, no Centro e na Vila Dirce. Confira o endereço de todas as lojas aqui.

