Bolsonarista Roberto Jefferson barra pastor e Emidio troca de vice na disputa em Osasco

Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, barrou na Justiça a candidatura do pastor Silvio Neves, membro do partido, como vice na chapa encabeçada pelo petista Emidio de Souza na disputa pela Prefeitura de Osasco. Ele foi substituído pela pedagoga Zélia Patrício, ligada ao PT.

publicidade

Em resolução no mês passado, o PTB nacional determinou: “Fica terminantemente vedada a efetivação de coligações com os partidos que compõem o Foro de São Paulo incluindo as seguintes agremiações: PT, PSOL, PDT, PCdoB, REDE, PSB, PCB, PSTU e PCO”.

O partido de Roberto Jefferson estabeleceu ainda que “os diretórios estaduais e municipais que descumprirem essa resolução estarão sujeitos a anulação dos atos convencionais em desacordo com as diretrizes, além de intervenção e/ou dissolução, sem prejuízo de eventuais sanções disciplinares”.

publicidade

A assessoria de Emidio afirmou que se pronunciará em instantes sobre a mudança do candidato a vice.