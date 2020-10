Chuva intensa provoca alagamentos em Osasco e região

A forte chuva que cai sobre a região Oeste nesta segunda-feira (19), causou diversos pontos de alagamentos em Osasco, Barueri e região.

No Rochdale, em Osasco, um carro ficou submerso pela água e os motoristas encontram dificuldade para transitar pelas vias na região. No Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso, na divisa do município osasquense com Carapicuíba, a água também subiu e impediu motoristas de cruzarem as cidades.

Em Barueri, foram registrados ainda outros pontos de alagamentos na Alameda Araguaia, em Alphaville, e em alguns bairros da cidade.

