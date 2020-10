Horóscopo do Dia (20/10) | Previsões para todos os signos hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (20/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você terá a oportunidade de conhecer uma pessoa que lhe despertará muito interesse. Se ela propor iniciar algo sem grandes compromissos a dois, fique com ela. É alguém que…

Dinheiro & Trabalho:

Muito em breve você terá que tomar decisões importantes que mudarão seu futuro profissional. Aproveite, vá com tranquilidade porque está em um excelente momento para se projetar em sua carreira. Já… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Interessante como você, sendo deste signo, não percebe que há uma pessoa que está muito interessada em você. É alguém com quem conversa de vez em quando, mas que parece não…

Dinheiro & Trabalho:

Você terá o dom da fala e com ela poderá exercer praticamente qualquer relação de trabalho que se proponha, e agindo dessa maneira, alguém de uma outra empresa se aproximará para abrir… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Longas esperas serão recompensadas, o amor é possível, o amor é real. Há uma pessoa muito pendente de você, quase que diariamente, e se não a percebe assim, é porque acha que é…

Dinheiro & Trabalho:

Surge uma situação que tem tudo para mudar o panorama de suas finanças. Tudo começa com algum tipo de proposta de trabalho que o fará recuperar sua energia, motivação e bom humor para seguir… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Ao conhecer alguém por esses dias, se você deixar uma ideia apenas em seus pensamentos com relação a ela, não fará o suficiente para conquistar a atenção dela. Faça algo criativo…

Dinheiro & Trabalho:

Todo o seu esforço será recompensado com a real possibilidade de que lhe seja indicado que se candidate a uma outra função. As coisas começam a melhorar para você, mais portas se abrem, mais pessoas se… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Se você não consegue ver mudanças em seu futuro amorosos e isso o desanima, não fique pensando que não tem jeito, já que agora você está entrando em um ciclo de amor muito…

Dinheiro & Trabalho:

Quando se trata de dinheiro e negócios, você está tentando alcançar algo que pode ter um resultado acima do que espera e com o qual terá muito trabalho e que gerará oportunidades de ganhar um bom… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Uma pessoa muito atraente pode entrar em sua vida, mas o amor pode não ser a prioridade dela neste momento. Pense bem se alguém que deseja apenas experimentar coisas novas…

Dinheiro & Trabalho:

Sua situação financeira ficará mais estável a partir de agora, onde um dinheiro válido e inesperado pode chegar até você, a origem não está clara ainda, mas é correta. Você alivia cargas e sente que… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Tem alguém novo esperando para cruzar no seu caminho e que tem muitas afinidades com você, é um amor inesperado à vista. Com ela, logo você poderá abandonar seu estado de solidão…

Dinheiro & Trabalho:

A sua energia muda e vai melhorar muito o ambiente para suas finanças, você encontrará uma maneira de ser muito mais consistente com tudo o que faz e sentirá que tem a prosperidade à sua disposição. Você está… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Se você todos os dias espera uma mensagem ou ligação de alguém e isso não acontece, ao invés de ficar esperando, ligue você mesmo e tire suas dúvidas com essa pessoa. Não desanime…

Dinheiro & Trabalho:

Você está em um bom momento para fazer negócios. Uma excelente oportunidade pode surgir hoje, que irá gerar bons lucros para você em um momento em que está prestes a dar um grande passo, para… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

No amor, nem sempre tudo tem que ser tão formal, às vezes é muito bom colocar um toque de ousadia, e porque não de uma certa loucura. E com esse estilo tão seu é que alguém cairá…

Dinheiro & Trabalho:

Você entra em um ciclo de prosperidade em que mudanças positivas são observadas como ímãs em direção à fortuna. Momento de aprender com os erros financeiros e se projetar de maneira mais sólida para o… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Não se feche a novas opções no amor, tudo é possível neste momento, mas parece que você o está procurando no lugar errado. A pessoa que está prestes a entrar em sua vida, não está…

Dinheiro & Trabalho:

Você se encontrará em um dilema ao ter de decidir sobre qual opção é melhor para o seu futuro profissional. Agora você está em um bom momento para pedir o que deseja, tanto nas condições de trabalho como… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Não desanime se as coisas no amor parecem estar paradas, sem perspectiva nenhuma. Há alguém perto esperando por você, talvez nos próximos dias essa pessoa o consiga fazer prestar…

Dinheiro & Trabalho:

Uma situação que num primeiro momento vai parecer confusa, vai fazer você perceber que a cada dia avança mais no aspecto profissional e que as perspectivas de crescimento são precisas, seja para continuar no… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

No campo do amor, você deve prestar mais atenção à sua intuição e menos ao seu lado racional. Isso porque terá em sua mente o tempo todo alguém que irá conhecer em breve, mas…

Dinheiro & Trabalho:

Para você se dar bem nas finanças tudo deve ser planejado nos mínimos detalhes. Você está no melhor modo de receber fortuna, e para facilitar as coisas, hoje vista uma roupa ou leve com você algo da cor… Continue lendo o signo Virgem

