Bolsonaro é o presidenciável com mais intenções de voto no Twitter

Um monitoramento feito pela Scup Social, ferramenta de pesquisa e monitoramento das mídias sociais, identificou os presidenciáveis das eleições de 2018 mais comentados no Twitter. Lula e Bolsonaro foram os candidatos com mais comentários que indicavam a possibilidade de voto ou não voto. No total foram capturadas 7.727 interações com o tema.

Jair Bolsonaro (PSC) foi o mais mencionado entre os 20 nomes listados. Dos 3.237 tweets que continham a hashtag com o seu nome, 60,4% indicou uma intenção positiva de voto e 39,6% indicaram que não votariam nele. Das interações, 38,34% expressavam um sentimento positivo quando falavam do candidato, contra 24,07% que postaram frases com um tom mais negativo e 37,58% neutro.

Já o Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar na quantidade de menções, com um resultado bem equilibrado com relação à intenção de voto. Dos 1.347 tweets com o seu nome, 48,50% indicaram que votariam nele contra 51,50% que não votariam. No entanto, a maioria dos comentários era neutra (42,66%), contra 24,18% de comentários positivos e 33,15% negativos. A quantidade que expressou que votaria nulo também foi bastante relevante, ficando em terceiro lugar na lista, com 740 menções.

Com 430 menções, a pré-candidata a presidente pelo PCdoB, Manuela D’Ávila, teve uma alta intenção de voto, com 88,4% de tweets favoráveis a ela. Outros candidatos monitorados, que tiveram menos menções, porém com a maioria indicando o voto, foram Marina Silva (Rede), João Amoêdo (Partido Novo), Ciro Gomes (PDT) e Guilherme Boulos (PSOL).

Mesmo já afirmando que não irá se candidatar à presidência e, sim, à governadoria do Estado de São Paulo, o prefeito João Dória (PSDB) teve um dos maiores índices de rejeição. Dos 533 comentários sobre ele, 65,80% afirmaram não ter intenção de votar no tucano.