Márcio França ou Dória? PTB estadual reúne Conselho para decidir possíveis apoios

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) estadual, liderado pelo deputado Campos Machado, presidente estadual e secretário-geral nacional do partido, reunirá, no dia 12 de abril, o Conselho Consultivo Político da sigla para opinar com quem serão firmados possíveis acordos para a eleição do governo do Estado: João Dória (PSDB) e Márcio França (PSB).

Este Conselho é apartidário e possui integrantes das mais diversas áreas da sociedade.

O deputado Campos Machado disse que “o Conselho Consultivo e Político do PTB é único em agremiações partidárias no país e tem um caráter fundamental na construção da posição a ser assumida. A única coisa definitiva que nós temos é que vamos com Geraldo Alckmin para presidência da República por entender que ele é, sem dúvidas, a melhor opção que o país tem, tanto pela sua experiência e serenidade, como sua honestidade, pois se trata de um homem franciscano”.

O presidente do Conselho Consultivo e Político é o Dr. Luiz Flávio D’Urso, jurista e ex-presidente da OAB paulista. O objetivo principal do Conselho é contribuir com o enriquecimento do debate político no Partido Trabalhista Brasileiro, o mais histórico e tradicional do país, que neste mês de abril completa 73 anos de vida pública, em defesa dos brasileiros.