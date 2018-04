Terreno da Associação dos Moradores da Vila Yara recebe melhorias

O terreno onde fica Associação dos Moradores da Vila Yara recebeu melhorias feitas pela Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Serviços e Obras (SSO).As intervenções contaram com a implantação de uma academia de ginástica ao ar livre, pista de caminhada, instalação de iluminação, alambrado, guias, sarjetas, reforma da galeria fluvial, terraplanagem do campo de futebol, poda e roçagem.

O terreno tem permissão de uso concedido pelo poder público até 2025, e a Associação é quem faz a administração do local. O espaço, com aproximadamente 3.824 m² de área, possui horta comunitária, jardins, playground, campo de futebol, banheiros e espaço para churrasco.

Segundo o presidente da Associação dos Moradores do bairro, Hélio do Nascimento Alvarenga, o terreno era ponto viciado de descarte de entulhos, carcaça de carros e motos. Além disso, o espaço era frequentado por usuários de drogas, gerando muita insegurança aos moradores.

“A união entre todos aqui faz com que acreditemos mais uns nos outros. Desde que ocupamos este espaço temos nos dedicado a mantê-lo em perfeita condições de uso para nossos filhos, familiares e queremos que continue assim para as gerações futuras”, afirmou Hélio.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), esteve no local, acompanhado do secretário de Serviços e Obras, Cláudio Monteiro, e ficou feliz em ver a conclusão da revitalização da área. “Quando moradores, empresas e poder público se juntam vemos como a transformação de espaços como este aqui na Vila Yara é possível. Cuidar da nossa cidade é responsabilidade de todos e estou muito feliz com o resultado”, comentou Lins.

Entre as mais diversas ações conduzidas pelo grupo de moradores estão a doação de cestas básicas e o empréstimo de muletas, macas e cadeiras de rodas para ONGs e instituições de Osasco e região. “Nossa associação tem bastante engajamento social. Os moradores se reúnem, conversam, buscam ações que possam ajudar com o bem-estar de outas pessoas, e isso se espalha. Acabamos virando referência nos bairros ao entorno e até em cidades vizinhas, como Taboão da Serra”, reforçou Hélio.

“A ajuda que recebemos para a aquisição dos equipamentos vem exclusivamente de moradores e comerciantes parceiros, além dos pequenos eventos que fazemos como rifas, campeonatos, entre outros. Hoje nós temos 9 muletas emprestas, 14 cadeiras de rodas, 11 cadeiras de banho, 6 andadores e 10 inaladores, tudo emprestado. As cessões são feitas sem custo algum, apenas pedimos que assinem um termo de uso e zelo com o aparelhamento, que será ser utilizado por uma outra pessoa que precise”, concluiu.

A área de lazer da Associação de Moradores da Vila Yara é aberta ao público diariamente e fica na Rua Santa Terezinha, altura do número 600, esquina com a Rua José Carlos Catano.