Bolsonaro responde a colunista que o chamou de “brocha” e “gay passivo”

O presidente Jair Bolsonaro respondeu a artigo do colunista da revista “IstoÉ” Ricardo Kertzman que o aponta como “brocha” e “gay passivo”. “Não adianta tentar me cantar! Já disse que não jogo no time de vocês!”, comentou o presidente no Twitter, em resposta ao texto.

Além disso, em encontro com apoiadores na manhã desta segunda-feira (17), o presidente da República declarou que é “imorrível, imbrochável e incomível”.

O colunista da IstoÉ afirmou que Bolsonaro tem obsessão por esses temas e que “a psicologia explica boa parte dos comportamentos humanos. Termos como projeção, obsessão, negação e latência se encaixam perfeitamente ao padrão bolsonarista de ser. Freud, se vivo, não perderia meio segundo com ele”.

O texto gerou críticas de apoiadores, que consideram o conteúdo desrespeitoso, e até de opositores do presidente, que acusam homofobia.

O lamentável não é ver o nível baixo em que a IstoFoi ou LixoÉ chegou, e sim pensar que outros veículos mais “sérios” seguem no mesmo destino… pic.twitter.com/jyl1GZPrCe — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) May 17, 2021