Colunista da IstoÉ diz que Bolsonaro deve ser “brocha” e “gay passivo” e revolta apoiadores e até opositores do presidente

O colunista da revista “IstoÉ” Ricardo Kertzman gerou criticas de apoiadores e até de opositores do presidente ao escrever que “Bolsonaro, além de brocha, deve ser gay ‘passivo’”.

publicidade

No texto, Kertzman afirma que Bolsonaro tem obsessão por esses temas e que “a psicologia explica boa parte dos comportamentos humanos. Termos como projeção, obsessão, negação e latência se encaixam perfeitamente ao padrão bolsonarista de ser. Freud, se vivo, não perderia meio segundo com ele”.

Para o colunista, “se há algo que esconde, ou melhor, entrega, algumas preferências secretas, conscientes ou não, do amigão do Queiroz, é a quantidade e frequência com que repete piadinhas velhas e infantis sobre os gays. A fixação pelo ‘rabo’, então…”.

publicidade

Além disso, destaca Kertzman, “outro tema recorrente do pai do senador das rachadinhas e da mansão de seis milhões de reais é a disfunção erétil, mais conhecida como brochada. Dia sim e dia também, o sujeito jacta-se de ser “imbrochável”. Será mesmo, hein?”.

O texto gerou críticas de apoiadores, que consideram o conteúdo desrespeitoso, e até de opositores do presidente, que acusam homofobia. “O lamentável não é ver o nível baixo em que a IstoFoi ou LixoÉ chegou, e sim pensar que outros veículos mais ‘sérios’ seguem no mesmo destino”, comentou o economista Rodrigo Constantino, apoiador do governo Bolsonaro.

publicidade

A Istoé usando o homossexualismo como pejorativo para atacar inimigos políticos!!!!!!! — JotaR (@JotaR59864967) May 17, 2021

O lamentável não é ver o nível baixo em que a IstoFoi ou LixoÉ chegou, e sim pensar que outros veículos mais “sérios” seguem no mesmo destino… pic.twitter.com/jyl1GZPrCe — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) May 17, 2021

Cara, eu não apoio o Bolsonero, mas este tipo de matéria diz muito mais sobre a revista do que do próprio presidente. Depois se perguntam o motivo de não terem mais a relevância de outrora. — (@jmsiqueira78) May 17, 2021

No Dia Internacional de Luta Contra a LGBTfobia (17 de maio) é de uma violência uma matéria relacionando esse senhor à comunidade. — Caroline Limah (@Carollimah) May 17, 2021

No dia da luta contra a homofobia, a Isto é posta um texto com insinuações homofóbicas. Que timing! — Sílvia Almeida ˢᶜᶜᵖ (@silviacalmeida) May 17, 2021