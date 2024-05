Cioeste debate Distritos Turísticos com Secretaria de Estado em encontro

O Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) promoveu um encontro objetivo com representantes da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. O evento, realizado no auditório do consórcio, abordou a temática dos Distritos Turísticos e contou com a presença de autoridades do setor.

Participaram das discussões Rodrigo Rocca, Secretário de Turismo de Cajamar e coordenador da Câmara Temática de Turismo do Cioeste, além de Gustavo Grisa, consultor da InvestSP, e Virgílio Carvalho, diretor técnico da Setur-SP, que realizaram apresentações aos presentes.

O foco das conversas foi debater estratégias para impulsionar o turismo nas cidades da região Oeste por meio dos Distritos Turísticos do Estado. Grisa destacou o potencial do interior paulista e dos estados vizinhos como emissores de turistas para São Paulo.

Carvalho abordou as oportunidades profissionais no setor, ressaltando que o turismo é um dos maiores empregadores do mundo, especialmente de jovens. Estima-se que, em 2030, um a cada dez trabalhadores será desse ramo, segundo a OMT.

Rocca considerou o encontro relevante para promover a troca de experiências entre os participantes, que incluíram representantes dos grupos de trabalho de Turismo, empresários, membros dos Conselhos Municipais e das cidades consorciadas.