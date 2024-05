Prefeitura de Cotia lança “Projeto Acqua Social” com aulas gratuitas de natação

A Prefeitura de Cotia lançou na terça-feira (30) um novo projeto voltado para a prática esportiva e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Trata-se do “Projeto Acqua Social”, que está com pré-inscrições abertas para aulas gratuitas de natação.

As vagas são limitadas e destinadas exclusivamente a jovens entre 8 e 16 anos que estudam na rede pública municipal ou estadual de Cotia. A matrícula, no entanto, só será efetivada após a análise e aprovação dos requisitos exigidos.

Para se inscrever no “Projeto Acqua Social”, os interessados devem cumprir uma série de critérios, como estar inscritos no Cadastro Único com Número de Identificação Social (NIS) atualizado pelo CRAS, comprovar renda mensal familiar de até três salários mínimos e residir em Cotia há pelo menos um ano.

Além disso, é necessário apresentar uma declaração escolar ativa, documentos de identificação (RG/CPF) do responsável e do interessado, um atestado médico e uma foto 3×4 recente.

Os responsáveis pelos jovens interessados devem comparecer à Estrada do Cruzeiro, 234 – entrada atrás do CEUC de Caucaia, em Cotia, para realizar as pré-inscrições e entregar a documentação exigida.