Prefeitos de Osasco e região manifestam pesar pela morte de Bruno Covas, que deixou carta antes de morrer

A morte do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, aos 41 anos, ocorrida na manhã deste domingo (16), gerou comoção entre as autoridades políticas. Na região, os prefeitos de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Cotia, Jandira e Santana de Parnaíba manifestaram pesar por seu falecimento.

“Foi com grande pesar que recebi a notícia sobre o falecimento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Bruno foi um amigo leal, e um verdadeiro guerreiro na batalha que travou contra o câncer. Sua força e sua resiliência servirão de exemplos para todos nós. Solidarizo-me com a família nesse momento de imensa dor. Vá em paz meu amigo”, declarou o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), nas redes sociais.

Rubens Furlan (PSDB), prefeito de Barueri, também manifestou pesar pela morte do político. “A sociedade perde um ser humano honrado e a política lamenta a súbita partida de uma liderança promissora. Jovem de valor, Bruno carregava em seu DNA os ideais democráticos e sempre atuou com muita coragem e determinação, inclusive no enfrentamento a esta terrível doença. Que Deus o receba em Sua imensa bondade e conforte familiares, amigos e apoiadores. Descanse em paz, Bruno”, escreveu.

Em Carapicuíba, o prefeito Marcos Neves (PSDB) declarou: “Que Deus receba o Bruno Covas em seus braços. Ele foi um grande exemplo de político e ser humano. Nunca desistiu de lutar pela vida, nem de trabalhar pelas pessoas. Quando eu era deputado e ele secretário Estadual do Meio Ambiente, sempre me recebia com muita gentileza. Descanse em paz, amigo”.

“Domingo triste para todos nós. Ver uma vida tão promissora interrompida é muito difícil. Bruno Covas lutou até o fim e nos deu um belo exemplo de resistência e coragem. Que Deus o receba de braços abertos. Meus sentimentos a todos os familiares”, lamentou o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD).

Igor Soares (Podemos), prefeito de Itapevi escreveu: “Descanse em paz! Foi guerreiro e mostrou um novo jeito de fazer a nova política, com foco, força e fé. Político de palavra e sério. Fará falta. Que Deus abençoe e console todos os familiares e amigos”.

Já o prefeito de Jandira, Dr. Sato (PSDB), disse que Bruno Covas “lutou com todas as forças, guerreiro não abaixou a cabeça, nos deu uma lição de persistência”. “Que Deus possa confortar o coração dos familiares e amigos deste grande político que herdou de seu avô Mário Covas a missão de fazer a diferença na vidas das pessoas”, declarou o prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho (PSDB).

A deputada federal Bruna Furlan (PSDB), lamentou: “Meu amigo, a noite vai chegando e a tristeza vai apertando. Tá um vazio aqui. Planejei o futuro ao seu lado, nos palanques da vida te aplaudindo e seguindo a sua liderança mas o Senhor tinha outros planos para nós. Daí de cima você sentirá orgulho dos seus amigos porque seus ensinamentos de luta e perseverança jamais serão esquecidas”.

meu querido e nosso guerreiro ❣️ pic.twitter.com/HXoHnWlQcJ — Bruna Dias Furlan (@DepBrunaFurlan) May 15, 2021

O ex-prefeito de Osasco e deputado estadual também manifestou pesar pela morte do prefeito da capital: “São Paulo perdeu um líder que sempre defendeu os valores democráticos. Meu abraço de solidariedade à sua mãe, Renata, ao filho Tomás e todos os demais familiares e amigos neste momento de dor”.

Foi com profundo pesar que recebi a notícia da morte do prefeito Bruno Covas. São Paulo perdeu um líder que sempre defendeu os valores democráticos. Meu abraço de solidariedade à sua mãe, Renata, ao filho Tomás e todos os demais familiares e amigos neste momento de dor. pic.twitter.com/AeRL7HSTS7 — Emidio de Souza (@EmidioDeSouza_) May 16, 2021

“A luta é dura e árdua, mas não esmoreço”, declarou Covas em carta escrita antes de morrer

Bruno Covas travou uma dura batalha contra um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e figado. Ele estava internado em um hospital em São Paulo desde o dia 2 de maio, quando se licenciou da prefeitura. O último boletim médico divulgado em seu perfil oficial nas redes sociais considerava seu quadro clínico “irreversível”. Bruno Covas deixa o filho Tomás, de 15 anos.

Dias antes de morrer, o político escreveu uma carta que foi lida pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) durante sua filiação ao partido tucano, ocorrida na sexta-feira (14). Foi a última vez que Covas se dirigiu aos parceiros do partido.

No texto, Bruno Covas agradece ao carinho que vinha recebendo, fala das mais de 430 mil mortes pela covid-19 e faz ainda duras críticas ao governo federal, principalmente sobre o enfrentamento à pandemia. “Venho seguindo à risca as orientações da minha equipe médica e, de cabeça erguida, enfrentado os desafios que a vida me impõe. A luta é dura e árdua, mas não esmoreço e sigo em frente”, declarou o tucano.

Leia a carta na íntegra:

“São Paulo, 14 de maio de 2021

Minhas companheiras e meus companheiros,

Espero que estejam bem e protegidos.

Gostaria de em primeiro lugar agradecer a todo carinho, a todas as orações e energia positiva que vocês têm me enviado. Lamento não conseguir responder a tantas mensagens, sintam-se todos abraçados. O apoio e o suporte de vocês têm sido decisivos no meu tratamento. Venho seguindo à risca as orientações da minha equipe médica e, de cabeça erguida, enfrentado os desafios que a vida me impõe. A luta é dura e árdua, mas não esmoreço e sigo em frente.

Esses últimos meses têm sido muito desafiadores para todos nós. A pandemia da Covid-19 tem cobrado um preço caro dos brasileiros e vamos caminhando para contabilizar 430 mil mortos. Uma tragédia sem precedentes que já deixa e vai deixar muitas marcas na nossa história. As consequências são catastróficas: vidas interrompidas, famílias em sofrimento, negócios em dificuldade, desemprego, pobreza e, lamentavelmente, a fome. Faço esse preambulo pois é exatamente sobre o que se trata o dia de hoje: política. A solução para nossos problemas só será enfrentada pela via da política, pela via democrática, pela seriedade com que os governos trabalham e realizam políticas públicas.

Tucanas e tucanos podem se orgulhar de todo o esforço que nossos governos, no estado de São Paulo e nos municípios, incluindo a nossa Capital, têm feito para enfrentar a pandemia. Das vacinas em produção e desenvolvimento pelo Instituto Butantan, à expansão vertiginosa da infraestrutura hospitalar, o fortalecimento do SUS em nosso estado é uma realidade.

Em contraposição ao governo federal, que vem desdenhando da vida e da saúde dos brasileiros ao longo da pandemia, o PSDB de São Paulo e seus aliados vêm demonstrando na prática aquilo que é sua vocação: responsabilidade pública, colocar a população, sobretudo a mais pobre, em primeiro lugar, cuidar de gente, fazer um trabalho técnico e baseado em evidências e na ciência, tomar atitudes difíceis e enfrentar as adversidades sempre com respeito, dignidade e defendendo a democracia.

Somos um partido forte, sólido, com muitos serviços prestados ao nosso país e ao nosso estado. Somos um partido de quadros competentes e que colocam o compromisso público em primeiro lugar.

É nesse contexto que quero ressaltar a importância dessa cerimônia de hoje. O momento do Brasil demanda de todos nós espírito público, unidade, agregação, somar e não dividir, não deixar nenhum interesse pessoal sobrepujar o interesse coletivo. Receber em nossos quadros o vice-governador Rodrigo Garcia sinaliza exatamente isso. Ele tem sido incansável na defesa do interesse público. Tenho por ele muito apreço e consideração. Foi decisivo na nossa vitória na eleição passada aqui na Capital e tem sido aliado histórico dos tucanos. Foi aliado do meu avô, foi aliado de Geraldo Alckmin, foi aliado de Serra, ê meu parceiro e aliado, é aliado do Governador Joao Doria, sempre esteve do nosso lado, nada mais natural do que se juntar a nós nessa caminhada.

Vejo nesse ato um resgate da história do nosso partido, inclusive para além das razoes que já mencionei, vejo um resgate do nosso manifesto de fundação.

No sonho de nossos fundadores, o Partido da Social-Democracia Brasileira, seria o partido capaz de juntar as forças democráticas ponderadas da república na luta pelo bem comum. Rodrigo é um liberal progressista, um parlamentarista, está afinado com nossos valores e ideais. Sua trajetória e sua experiencia político administrativa vem contribuir em muito para que nosso partido possa se fortalecer ainda mais e continue a promover as mudanças que a população precisa no estado de São Paulo.

Seja bem-vindo Rodrigo Garcia, seja bem-vindo ao ninho tucano, seja bem-vindo a Social-Democracia Brasileira.

Muito Obrigado!

Bruno Covas”