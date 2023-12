Bom Prato de Itapevi vai oferecer almoço especial no Natal e no Ano Novo

Bom Prato de Itapevi vai oferecer almoço especial no Natal e no...

O Restaurante Bom Prato de Itapevi oferecerá um almoço especial nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Serão 1,2 mil refeições ao dia, num total de 4,8 mil entregues gratuitamente para a população da cidade.

A partir do meio-dia até às 15h serão oferecidos os seguintes cardápios especiais de final de ano:

Dia 24 de dezembro – Domingo

O cardápio do dia será arroz verde e feijão carioca, acompanhado de salada libanesa e mostarda com cenoura. Serão duas opções de proteína com uma possibilidade de escolha: peixe na cerveja ou lagarto assado ao molho madeira. A guarnição será farofa agridoce e a fruta pêssego.

Dia 25 de dezembro – Segunda-feira (Natal)

O almoço será arroz à primavera e feijão carioca com saladas Paraty e paraíso. As proteínas disponíveis são peixada ao leite de coco ou lombo com chimichurri. A guarnição será farofa de banana e pêssego.

Dia 31 de dezembro – Domingo

O prato será arroz biro-biro e feijão carioca servido com as saladas nutritiva e virada de ano. As proteínas oferecidas peixada cremosa ao vinagrete ou medalhão de frango assado com molho mostarda e mel. A guarnição farofa festiva e de sobremesa ameixa.

Dia 1º de janeiro – Segunda-feira (Ano Novo)

A opção oferecida é arroz com lentilha e feijão carioca. A salada de salpicão de legumes. Como proteínas peixada ao forno ou pernil colorido. A guarnição será ratatouille e a fruta abacaxi in natura com calda de açúcar.

O Restaurante Bom Prato (Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, 279, na Cohab.