Arena Barueri pode ser rebatizada de Arena Crefisa

O UOL publicou a notícia de que a Arena Barueri pode mudar de nome. A Crefipar, empresa do grupo Crefisa que assumiu o estádio no último dia 11 por um período de 35 anos, pode explorar a propriedade comercialmente e negociar o “naming right”, o direito sobre o nome da propriedade. A prática é usada como fonte de receita dos clubes da elite do futebol brasileiro.

publicidade

Uma das hipóteses, segundo o colunista Luis Rosa, do Uol, é que Leila Pereira, presidente do Palmeiras, mude o nome do estádio para Arena Crefisa, empresa que também tem Leila como presidente.

Questionado pela coluna, o secretário de Esportes de Barueri, Tom Moisés, confirmou que o contrato de concessão da Arena Barueri permite a venda do direito de negociar o nome do estádio.