Em Carapicuíba, Gael e Helena foram os nomes mais registrados em 2023; confira o top 10

Os nomes Gael e Helena foram os mais registrados nos cartórios entre os bebês nascidos em Carapicuíba em 2023. A informação é da Associação Nacional dos Registros de Pessoas (Arpen).

Entre os bebês nascidos no município, 55 receberam o nome Gael. Helena foi o segundo nome mais registrados em Carapicuíba, com 45 registros. O top 10 conta ainda com os nomes: Miguel, Alice, Heitor, Bernardo e Noah.

Confira os 10 nomes mais registrados em Carapicuíba em 2023:

1º Gael: 55 registros;

2º Helena: 45 registros;

3º Miguel: 44 registros;

4º Alice: 35 registros;

5º Heitor: 35 registros;

6º Bernardo: 35 registros;

7º Noah: 34 registros;

8º Davi: 34 registros;

9º Ravi: 33 registros;

10º Theo: 33 registros.

*Fonte: Arpen