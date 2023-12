Escola do Futuro da Cohab, em Itapevi, deve ser entregue no primeiro semestre de 2024

Escola do Futuro da Cohab, em Itapevi, deve ser entregue no primeiro...

Um balanço divulgado pela Prefeitura de Itapevi aponta que as obras de construção da quinta Escola do Futuro, na Cohab, chegaram a 75% de execução. Com investimento de R$ 38 milhões, a nova unidade será entregue no primeiro semestre de 2024, estima a administração municipal.

A exemplo das demais unidades, a Escola do Futuro da Cohab Estrada Lucinda de Jesus Silva, esquina com a Rua Amanduá – Setor A) atenderá outros mil alunos do Ciclo 1 do Ensino Fundamental dos bairros próximos, com ensino de período integral.

A unidade contará com piscina semiolímpica de 25 metros aquecida e coberta, laboratório e brinquedoteca. No total, serão 28 salas de aulas, além de ateliê criativo e outros espaços para atividades pedagógicas e lúdicas. O local terá quadra poliesportiva, auditório e parque externo com playground.

A novidade está no conceito de sustentabilidade implantado na edificação que irá abrigar a unidade. O prédio será alimentado por um sistema de energia solar próprio, com placas fotovoltaicas. Uma cisterna ficará responsável pela captação de águas pluviais (das chuvas) para serem reaproveitadas no local. A ideia é se tornar um modelo ecologicamente correto.

Com a unidade da Cohab, Itapevi terá cinco Escolas do Futuro, sendo três já em funcionamento: Parque Suburbano, Jardim Santa Rita e na Vila Dr. Cardoso. A outra unidade está em construção em Amador Bueno.