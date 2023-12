Sub-21 do Barueri Vôlei é campeão paulista

O time femino da categoria Sub-21 do Barueri Volleyball Club levou nesta segunda-feira (18) a taça da final do Campeonato Paulista da categoria.

No segundo jogo da série, o time barueriense passou pelo Sesi Bauru por 3 x 0 na casa das adversárias, com parciais de 25-18, 25-19 e 25-22.

No primeiro jogo da final, disputado no Sportville no último dia 7, Barueri venceu o time bauruense por 3×1, com destaque para atuações de atletas do time principal de Barueri, como a ponteira Aline Cegato (18 anos) e da central Luzia Nezzo (19 anos).