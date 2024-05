Bom Prato Móvel chega à zona norte de Osasco a partir desta quarta-feira

O programa Bom Prato, reconhecido por oferecer alimentação de qualidade a preços acessíveis, chega à zona norte de Osasco a partir desta quarta-feira (8). Uma unidade móvel do programa será inslada no Portal D’Oeste, em frente à Praça da Cidadania, e servirá refeições completas por apenas R$ 1,00.

A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, a partir das 11 horas, e vai oferecer apenas almoço, tendo capacidade de servir cerca de 300 refeições/dia.

As refeições são preparadas nos restaurantes fixos, e são embaladas individualmente, em caixas hotbox para garantir a conservação e a temperatura do alimento, mantendo sempre o padrão de qualidade. Todas as refeições do programa Bom Prato são monitoradas por nutricionistas que avaliam a composição balanceada e contém proteínas, vegetais e frutas.