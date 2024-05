Projeto Começar abre inscrições no dia 20 com 200 vagas e novidades em Osasco

Projeto Começar abre inscrições no dia 20 com 200 vagas e novidades...

A quarta edição do Projeto Começar abre inscrições no próximo dia 20 trazendo uma novidade: desta vez, a iniciativa oportunizará trabalho e renda para jovens de 14 a 17 anos. Ao todo, serão disponibilizadas 200 vagas para o programa.

publicidade

Os beneficiários assinarão contratos de 8 meses de duração e receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 800,00 mensais, além de auxílio-alimentação de R$ 120,00 por mês. Também estão previstos vale-transporte para a prática (para distâncias acima de 3 km) e vale-transporte para o curso em cartão (igualmente para deslocamentos superiores a 3 km).

As inscrições irão até 7 de junho na unidade Centro do Portal do Trabalhador, localizada na Rua Fiorino Beltramo, 300. O público-alvo inclui jovens pretos e pardos de 14 a 17 anos, pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência, imigrantes e refugiados, pessoas egressas do sistema prisional, público trans/travesti e pessoas com 50 anos ou mais.

publicidade

Para se inscrever, é necessário ser morador de Osasco há pelo menos dois anos e pertencer a uma família de baixa renda, ou seja, a renda somada de todos os membros da residência, dividida pelo número de pessoas, não pode ultrapassar meio salário mínimo vigente.

Os documentos exigidos para a inscrição são: RG ou RNE, CPF e Título de eleitor; declaração ou histórico escolar (não obrigatório); Carteira de Trabalho; comprovante de residência de abril ou maio de 2022 e de abril ou maio de 2024. Para egressos do sistema prisional, é necessário apresentar documento comprovando essa situação. Além dos documentos do candidato, é preciso apresentar originais de RG ou RNE, CPF, Título de eleitor e Carteira de Trabalho de todos os moradores da mesma residência.