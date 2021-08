Bombeiros encontram corpos de mulher e 2 crianças mortas em incêndio em Barueri

O Corpo de Bombeiros encontrou os corpos de uma mulher e duas crianças nos trabalhos de rescaldo do incêndio que destruiu pelo menos seis galpões de fábricas no Jardim Califórnia, em Barueri, na manhã desta quinta-feira (26).

publicidade

A informação é do Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros, ao “Brasil Urgente”, da Band. “Durante a operação de rescaldo, nós tivemos a localização, infelizmente, de uma mulher e duas crianças, em um galpão. Elas foram encontradas dentro de um banheiro”.

Ainda de acordo com ele, os bombeiros ainda procuram por um bebê desaparecido desde o incêndio em Barueri. O pai da família foi socorrido pela manhã, antes da chegada dos bombeiros ao local, com queimaduras, e relatou o desaparecimento da esposa e filhos.

publicidade

Além disso, informações extraoficiais, inclusive de funcionários do Hospital de Barueri apontam para quatro feridos graves levados para a unidade de saúde, provavelmente antes da chegada dos bombeiros. Uma das vítimas teria sido intubada com 80% do corpo queimado.