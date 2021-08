Incêndio em Barueri: vítima teria sido intubada com 80% do corpo queimado

Uma mulher supostamente vítima do incêndio que destruiu galpões de pelo menos seis fábricas no Jardim Califórnia, em Barueri, estaria em estado grave e teria sido intubada com cerca de 80% do corpo queimado, segundo informações do jornal “Brasil Urgente”, da Band.

O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura ainda não confirmam que há vítimas do incêndio. Informações extraoficiais indicam que pelo menos quatro pessoas teriam sido levadas em estado grave ao Hospital de Barueri.

Além disso, segundo a família, uma mulher e três filhos, de 1, 2 e 4 anos, estariam desaparecidos, ainda segundo informações do “Brasil Urgente”.

