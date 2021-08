Incêndio em Barueri: mãe e três filhos estariam desaparecidos, segundo jornal

Uma mãe e seus três filhos, de 1, 2 e 4 anos estariam desaparecidos desde o incêndio que destruiu uma fábrica de produtos químicos no Jardim Califórnia, em Barueri, na manhã desta quinta-feira (26), segundo informações do telejornal “Brasil Urgente”, da Band.

Os desaparecimentos foram informados à reportagens por familiares e ainda não estão confirmados pelas autoridades.

O Corpo de Bombeiros afirma que não foram registradas vítimas desde a chegada de seus homens ao local do incêndio, por volta das 11h30. No entanto, informações extraoficiais, inclusive de funcionários do Hospital de Barueri apontam que há quatro feridos graves levados para a unidade de saúde, provavelmente antes da chegada dos bombeiros.

Escolas próximas à área do incêndio, que destruiu a fábrica da Araguaya Química e afetou empresas vizinhas, tiveram aulas suspensas. Pelo menos seis galpões foram atingidos.

Foram enviadas ao local 18 viaturas e 57 homens do Corpo de Bombeiros para o combate às chamas. O fogo chegou até a uma rua lateral, onde carros estacionados chegaram a ser atingidos pelas chamas.

Barueri – Jd Califórnia

Agora! Fogo saindo pelos bueiros pic.twitter.com/px4gPfLgFl — Karlette🌵🚩 (@karlakarlette) August 26, 2021

Meu Deus, está rolando um incêndio em uma fábrica de produtos químicos de Barueri, digno de filmes de tragédia. Meu Deus, que tristeza, que horror ver isso rolando na minha cidade do coração. pic.twitter.com/iQ7oqLaq6P — Lucas (@srabelucas) August 26, 2021

Os arredores da área do incêndio tiveram ruas interditadas e o fornecimento de água e energia elétrica foram interrompidos em diversos pontos da região. Equipes do SAMU, Cetest e Enel foram acionadas para prestar apoio no combate ao incêndio em Barueri.