Escolas próximas a local de incêndio em Barueri têm aulas suspensas

Tiveram aulas suspensas pela Prefeitura de Barueri pelo menos nove escolas próximas ao local de um incêndio de grandes proporções que destruiu uma fábrica de produtos químicos, no Jardim Califórnia, próximo à rodovia Castello Branco, na manhã desta quinta-feira (26).

Com a fumaça tóxica, o vazamento de produtos químicos e interdições no entorno, foram suspensas as aulas nas seguintes unidades de ensino: Emef Prof. Egídio Costa, Emef João de Almeida Lemos, Emef Prof. Jorge Augusto de Camargo, Complexo Educacional Prof. Carlos Osmarinho de Lima, Emef Agenor Lino de Matos, Emeief Prof. Enéias Raimundo da Silva, Maternal Leonardo Augusto Marcelo dos Santos, EMMEI Lucineia de Oliveira e Maternal Profª. Luzia das Graças Barbosa Pereira.

O incêndio começou por volta das 11h nas dependências da empresa Araguaya Química. Funcionários da fábrica e de estabelecimentos vizinhos, também atingidos, tiveram de deixar a área às pressas. Pelo menos 16 viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o combate às chamas, que chegaram até a uma rua lateral, onde carros estacionados chegaram a ser atingidos pelas chamas.

Seguem imagens do fogo em indústria na região de Barueri, onde 16 vtrs combatem desde as 11h28. #193I pic.twitter.com/PUafMoemvY — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 26, 2021

Barueri – Jd Califórnia

Agora! Fogo saindo pelos bueiros pic.twitter.com/px4gPfLgFl — Karlette🌵🚩 (@karlakarlette) August 26, 2021

O Corpo de Bombeiros afirma que não há vítimas desde a chegada de seus homens ao local. Informações extraoficiais apontam que quatro pessoas teriam ficado feridas, das quais duas em estado grave, encaminhadas ao Hospital Municipal de Barueri, antes da chegada dos bombeiros.

A recomendação dos Bombeiros é que quem está próximo à área utilize máscara, mesmo dentro de casa, para diminuir a inalação da fumaça, além de não ficar próximo do local, já que há risco de explosões, e fechar portas e janelas.

Equipes do SAMU, Cetest e Enel foram acionadas para prestar apoio no combate ao incêndio em Barueri.

O Corpo de Bombeiros permanece no local em combate ao fogo em Indústria, em Barueri; com um total de 16 viaturas e 49 homens. Não Houve vítima, desde a chegada do CB. #193I pic.twitter.com/rGKVZUXajw — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 26, 2021