Eurofarma e Pfizer se unem para produção de vacina contra a covid-19 em Itapevi

A Eurofarma, farmacêutica brasileira sediada em Itapevi, produzirá a vacina contra a covid-19 ComiRNAty, da Pfizer e BioNTech, a partir de 2022. A informação foi anunciada nesta quinta-feira (26).

A Pfizer, que também tem sede instalada em Itapevi, afirma que assinou uma carta de intenção com a Eurofarma com o objetivo de fabricar imunizantes para o Brasil e a América Larina. Pelo acordo, a Eurofarma será responsável pela fabricação e fornecimento da vacina. “Disponibilizamos nossos melhores recursos em capacidade industrial, tecnologia e qualidade para este projeto”, destaca a farmacêutica.

No comunicado, a Pfizer explica ainda que “as atividades de transferência técnica, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos começarão imediatamente”. A expectativa é que sejam produzidas 100 milhões de dose por ano.

Nas redes sociais, o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), comemorou: “Parabéns a Pfizer, em nome da presidente Marta Díez, e a Eurofarma, em nome do meu amigo e presidente Maurízio Billi, pela parceria de colaboração entre as empresas instaladas em nossa cidade”, declarou. “Tudo que for de responsabilidade da Prefeitura será analisado com agilidade para que o quanto antes as produções sejam iniciadas”, finalizou.

