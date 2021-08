Confira como se candidatar a vagas nas melhores empresas para trabalhar em Barueri, Osasco e região

Algumas das melhores empresas para trabalhar em Osasco, Barueri e região listadas pela consultoria global Great Place to Work (GPTW), têm vagas de emprego abertas. Entre as companhias que foram destaque no ranking e estão contratando estão Embracon, Elo, Alelo e AstraZeneca.

publicidade

Elo – 1ª melhor para trabalhar no ranking GPTW – Barueri e região, de 100 a 999 funcionários

A Elo, eleita a primeira melhor empresa para se trabalhar entre as que têm de 100 a 999 funcionários, está com vagas abertas para analista de infraestrutura, líder técnico, analista de canais digitais sênior, gerente de prevenção a fraude, especialista em API, especialista em tecnologias de pagamentos digitais e desenvolvedor de Java pleno. As oportunidades são publicadas no perfil do LinkedIn da empresa, onde podem ser obtidos os detalhes das vagas.

publicidade

Embracon – 2ª melhor para trabalhar no ranking GPTW – Barueri e região, acima de 1.000 funcionários

Na Embracon, uma das maiores administradoras de consórcio do país, sediada em Santana de Parnaíba, há oportunidades para administrador pleno de redes, analista de contabilidade corporativa, analista de planejamento estratégico, consultor interno, coordenador financeiro, especialista (fraude), operador de televendas ativo de consórcio e operador de telemarketing ativo de seguros.

publicidade

Os salários não foram divulgados. Já o pacote de benefícios inclui vale transporte, vale refeição ou alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, bolsa educação para graduação, café da manhã, licença paternidade de 20 dias, licença maternidade de seis meses, benefício casamento, consórcio com desconto, folga no aniversário e academia. Para se candidatar às oportunidades, basta acessar o site de vagas da Embracon.

Alelo – 2ª no ranking GPTW – Barueri e região, de 100 a 999 funcionários

Já na Alelo, uma das líderes no segmento de pagamento de benefícios, sediada em Alphaville, Barueri, está em busca de profissionais para preencher os cargos de consultor de estabelecimento comercial, analista de marketing pleno, analista de operações (logística), coordenador de gestão de incentivos, gerente de marketing, cientista de dados, desenvolvedor Java, especialista de sistemas, especialista Java, advogado pleno, especialista de produtos, arquiteto de infraestrutura, entre outras.

Além de salário compatível com o mercado, a Alelo oferece aos colaboradores vale refeição, alimentação e auxílio farmácia, vale transporte ou fretado ou combustível e reembolso de pedágio e estacionamento, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass, previdência privada e auxílio creche. Os interessados em se candidatar devem acessar o site de recrutamento da empresa, onde também estão disponíveis mais informações.

AstraZeneca – 4ª, de 100 a 999 funcionários

A AstraZeneca, empresa sediada em Cotia, que também aparece no ranking das melhores empresas para se trabalhar na região, há vagas de emprego abertas para os cargos de consultor técnico hematologia, coordenador científico, consultor técnico oncologia, analista de RH (para pessoa com deficiência), vendedor propagandista, representante de demanda, representante de serviços. Para se candidatar e ter mais informações sobre as vagas, basta acessar o site de recrutamento da companhia.

TOP 5// Confira as melhores empresas para trabalhar em Barueri, Osasco e região