Ranking aponta melhores empresas para trabalhar em Barueri, Osasco e região; confira

A consultoria global Great Place to Work (GPTW) divulgou a edição 2021 das melhores empresas para trabalhar na região. Com sede em Osasco, o Mercado Livre lidera na categoria acima de 1.000 funcionários. Já a Elo, sediada em Alphaville, Barueri, é líder entre as que têm entre 100 e 999 colaboradores.

“O prêmio é um reconhecimento dos esforços de todos os colaboradores da Elo, que seguem há um ano e meio trabalhando de casa, mas sem perder o espírito de equipe e colaboração, cuidando uns dos outros e promovendo um ambiente de trabalho saudável e cheio de oportunidades de desenvolvimento”, destaca o CEO da Elo, Giancarlo Greco.

O levantamento considera avaliações de funcionários com respostas sobre fatores relacionados às práticas culturais da empresa relacionados a respeito, motivação e incentivo e confiança nos gestores, entre outros. O ranking regional da Great Place to Work considera empresas sediadas em Barueri, Cotia, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Osasco e Pirapora do Bom Jesus.

A maioria das empresas apontadas como as melhores para trabalhar na região ficam na região de Alphaville, Barueri. De Osasco, além do Mercado Livre destaca-se o Bradesco. Santana de Parnaíba e Cotia também têm empresas no ranking.

TOP 5 das melhores empresas para trabalhar em Barueri, Osasco e região*:

Mais de 1.000 funcionários

Empresa / Cidade / Número de funcionários

1º Mercado Livre / Osasco / 3.507

2º Embracon / Santana de Parnaíba / 1.851

3º McDonald´s / Barueri / 25.026

4º Bradesco Seguros / Barueri / 7.000

5º Bradesco / Osasco / 51.717

De 100 a 999 funcionários

Empresa / Cidade / Número de funcionários

1º Elo / Barueri / 425

2º Alelo / Barueri / 971

3º Strattner / Barueri / 201

4º AstraZeneca / Cotia / 965

5º LIVELO / Barueri / 297

* Fonte: consultoria global Great Place to Work (GPTW)