Corpo de Bombeiros já enviou 16 viaturas para combater chamas de fábrica em Barueri

O Corpo de Bombeiros já enviou 16 viaturas para combater as chamas do incêndio em uma fábrica no Jardim Califórnia, em Barueri, desde por volta das 11h da manhã desta quinta-feira (26).

Funcionários da empresa e de estabelecimentos vizinhos tiveram de deixar a área às pressas. Até a publicação deste texto (13h15 de 26/08) não havia informações sobre vítimas.

Seguem imagens do fogo em indústria na região de Barueri, onde 16 vtrs combatem desde as 11h28. #193I pic.twitter.com/PUafMoemvY — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 26, 2021

As chamas chegaram a se espalhar para uma rua vizinha e atingir carros que estavam estacionados. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas com extintores de incêndio tentam apagar as chamas na via.

Equipes do SAMU, Cetest e Enel foram acionadas para prestar apoio no combate ao incêndio em Barueri.

