Zezé Di Camargo quer participar de álbum “cancelado” de Sérgio Reis: “Não está sozinho”

Zezé Di Camargo se ofereceu para participar do álbum de parcerias de Sérgio Reis, que foi cancelado após a desistência de cinco cantores, segundo o filho e produtor do cantor veterano. Zezé também saiu em defesa do sertanejo, que é alvo de críticas e investigação policial após declarações com ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“Se realmente aconteceu isso de alguns artistas cancelarem a participação do seu DVD, eu me colocarei aqui à disposição. Eu quero participar, cantar uma música com você”, declarou Zezé, que está curtindo as férias no México com a noiva Graciele Lacerda.

O cantor classificou o “cancelamento” que Sérgio Reis vem sofrendo desde o vazamento de áudios e vídeos em que incita invasão e ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), como “crueldade sem tamanho”. “Acho que as pessoas não entenderam ainda que a vontade do povo prevalece, você é um homem do bem. Você é um homem que conheço há muitos anos, só fez o bem”, continuou.

“Hora de pegar o Serjão e colocar no colo”, diz Zezé

O apoio de Zezé Di Camargo ao amigo veio logo após o produtor e filho de Sérgio Reis, Marco Bavini, confirmar que o novo “disco não existe mais”. Dos seis cantores convidados para o projeto, Zé Ramalho, Guilherme Arantes, Maria Rita, Guarabyra e Anastácia desistiram. Paula Fernandes foi a única que decidiu não voltar atrás. Sem as demais participações, o lançamento do álbum, que já tinha as faixas gravadas, teria se tornado inviável. “Por conta do assunto música ter ficado em segundo plano, eu interrompi tudo”, declarou Bavini, ao G1.

Zezé Di Camargo aproveitou ainda para mandar um recado aos colegas sertanejos: “É hora de a gente pegar o Serjão e colocar no colo, que nem ele colocou muita gente. Quando a música sertaneja precisava de apoio, que era menosprezada, o Sérgio Reis deixou uma carreira lá que ele tinha vitoriosa na Jovem Guarda e virou um cantor sertanejo. Desde então, vestiu a indumentária do sertanejo, e sempre está conosco”, finalizou.

