Desabafo das filhas de Gugu por não comprarem Porsche vira meme na internet

O desabafo das filhas do apresentador Gugu Liberato por não terem sido liberadas pela tia para comprarem um Porsche e terem de se contentar com um carro “da metade do preço” rendeu uma série de memes nas redes sociais.

Maria e Sofia Liberato, de 17 anos, reclamaram, em vídeo divulgado nesta quarta-feira (25) por Léo Dias no portal “Metrópoles”, que a tia, Aparecida Liberato, nomeada por Gugu para cuidar de seus filhos em meio à disputa familiar pela herança bilionária, não tê-las deixado comprar o carro de luxo. “Comprei um carro da metade do preço do que eu realmente queria. Não fiquei feliz”, lamentou Sofia.

gente, olha o sofrimento que as filhas do Gugu tão passando pic.twitter.com/DZ5bF9ixga — fabio (@comentafabio) August 25, 2021

Elas reclamaram também do valor da mesada que ganhavam: 500 dólares (cerca de R$ 2,6 mil). “Não dava mais para comprar comida”, disse Sofia.

A internet não perdoou o desabafo inusitado, no estilo de Fiuk, filho de Fábio Jr., chorando no BBB 21 por dificuldades financeiras, e surgem uma série de memes e piadas sobre o “sofrimento” das gêmeas. O colunista Chico Barney já pediu as filhas de Gugu no reality show “A Fazenda”. “O pai sempre nutriu particular interesse pelas futricas particulares de figuras públicas. Não deixaria de ser um jeito de seguir em frente com o legado”, afirmou.

Ainda dá tempo do Carelli substituir o Arcrebiano por pelo menos uma das Gêmeas Gugu na Fazenda? — Chico Barney (@chicobarney) August 25, 2021

Se tá difícil pra gente, imagina para a filha do Gugu, que foi obrigada a escolher um carro que custasse a metade do que ela queria (um Porsche). — Erick Krominski (@EKrominski) August 25, 2021

a filha do gugu esperando ganhar um porsche recebendo um celtinha rebaixado pic.twitter.com/4FrtnDtPMh — vestido da djalma noivas (@luscatic) August 25, 2021

quem sofreu mais: Juliette, Jesus Cristo ou filhas do gugu? — Gui Azevedo (@GuiAzeved0) August 25, 2021

filha do gugu indo comprar uma porsche com 17 anos/ promotora pic.twitter.com/BzzHiVYib2 — lalita (@Orusbe) August 25, 2021

Me deu dó pq elas parecem perdidas. A irmã do Gugu pode ter se equivocado em vários momentos, mas eu também não liberaria grana não. Começar um vídeo reclamando que não ganhou uma Porsche só prova que em 10 anos as filhas gastariam toda a fortuna do pai. É mole? — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) August 25, 2021

FINAL DE MÊS… TO MAIS QUEBRADO QUE AS FILHAS DO GUGU — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) August 25, 2021

a filha do Gugu andando no celta que a tia liberou: pic.twitter.com/qXKAXnKp3m — Jonathan (@OJonathanF) August 25, 2021

Que vergonha, imagina o Gugu vendo isso?

Em pensar que ele trabalhou de taxista pra sustentar as filhas… pic.twitter.com/Vt1JDtqPMc — LUCENA (@lucena0805) August 25, 2021

Eu vendo as filhas do Gugu reclamando por não ter ganhado um Porsche #PorscheDoGugu pic.twitter.com/ZFZRUqBAPq — Saimon Cristian 🥰 (@saimon_cristian) August 25, 2021

a filha do Gugu queria um Porsche e a tia não deixou, poxa vida ela teve que escolher um carro que custasse a metade do que ela queria 😭😭😭 nossa que maldade com a coitada, não tá fácil pra ninguém… força guerreira ✊pic.twitter.com/oN2ZmRnCqM — Keℓi 🦋 (@kchighwater) August 25, 2021

Escrevo com lágrimas no olhos agora a tarde ao olhar as minhas redes sociais me deparo com o vídeo das filhas do Gugu reclamando por não ter uma Porsche. Até quando meu Deus? Meninas de 17 anos serão obrigadas a terem carros mais baratos do que uma Porsche? Cadê a justiça? — Podcast by Ju Barretto 🏳️‍🌈 (@ajubarretto) August 25, 2021

queria dizer que me solidarizo com as filhas do gugu pois também já passei pela experiência de não ganhar uma porshe e ficar muito triste — filha do gugu (@sauro) August 25, 2021

já quero um reality show com as filhas do gugu tipo paris hilton e nicole richie. amei elas — Marcela Capobianco (@lacapobianco) August 25, 2021

eu só consigo imaginar as filhas do Gugu com a história da Porsche igual a Mía de Rebelde: pic.twitter.com/Rl0ekZOv4Y — cobra da bvlgari (@jotacage) August 25, 2021

Não julgo as filhas do Gugu eu também fico triste por não tem um Porsche — Henrique Brazão (@minerobrazao) August 25, 2021

Eu entendo bem o que está acontecendo com as filhas do Gugu… pic.twitter.com/Pdr8UKCfnX — Carlos Willamy (@CarlosWillamy1) August 25, 2021