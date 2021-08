Impedidas de comprar Porsche, filhas de Gugu acusam tia de mentir sobre herança bilionária

A polêmica sobre a herança bilionária de Gugu Liberato ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (25). Marina e Sofia, filhas do apresentador, acusam a tia, Aparecida Liberato, de mentir, omitir informações e manipular o irmão João Augusto.

Emancipadas recentemente, as gêmeas fizeram uma série de críticas a Aparecida Liberato, nomeada por Gugu para cuidar dos três filhos dele, em vídeo divulgado com exclusividade pelo colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”. “Minha tia fala que minha mãe está manipulando a gente. Não é ela [Rose Miriam] que está manipulando a gente. É a minha tia que tentou manipular a gente e está manipulando o nosso irmão”, disparou Marina.

Elas afirmam que podem provar que a tia e os advogados da família Liberato estão omitindo informações sobre a herança. “Liguei para a Fátima [uma das advogadas] e pedi para ela me mandar algum documento mostrando quanto a gente tinha de dinheiro em alguma conta do banco. E cadê a Fátima? Nunca mais apareceu, nunca mais falou comigo. E é assim que eles fazem”, contou Marina. “A gente quer saber o que está acontecendo porque essa é a nossa vida, mas eles falam que o ‘corona’ está atrasando tudo, que não tem nenhuma novidade”, completou Sofia.

As gêmeas, que moram nos Estados Unidos, disseram que descobriram, por meio de seu advogado, Nelson Wilians, que também defende Rose Miriam na ação que pede reconhecimento de união estável com Gugu, que o irmão recebe uma quantia mensal maior do que elas. “Isso é totalmente injusto. E falando de dinheiro, a gente ganhava 500 dólares por mês [cerca de R$ 2,6 mil] e já achava pouco. Já achamos um absurdo a nossa avó ganhar R$ 163 mil e a gente ganhar 500 dólares. Então, pedi um aumento porque com 500 dólares não dava mais para comprar comida”, revelou Sofia.

As acusações das gêmeas vieram duas semanas após João Augusto dizer que a mãe e o advogado de Marina e Sofia estavam manipulando-as. “Duas adolescentes que não percebem que as pessoas estão atendendo seus próprios interesses. Se tivessem mais idade e experiência perceberiam, sem dúvida”, declarou o rapaz, na ocasião.

Marina revelou que nunca quis se desentender com o irmão. “Eu mandei mensagens pra ele no WhatsApp tentando convencer de que ele está sendo manipulado, que tá indo para o caminho errado”, disse.

Elas afirmam ainda que Rose Miriam não faz questão do dinheiro, só quer o reconhecimento da união estável e classificam a iniciativa como uma forma de proteger todo o patrimônio deixado pelo pai antes de morrer. Marina e Sofia também disseram que não foram pressionadas pela mãe para se emanciparem e que Rose as defende em todas as decisões tomadas por elas até o momento.

“Não fiquei feliz”, desabafa filha de Gugu após tia impedi-la de comprar Porsche

Outro episódio citado por Sofia que trouxe muito aborrecimento às herdeiras de Gugu foi quando ela quis comprar um Porsche e foi impedida por Aparecida Liberato. “Pedi para a minha tia um Porsche que eu sempre sonhei em ter e ela falou a promotora disse que eu não poderia ter esse carro porque é um carro de luxo e que eu não poderia ter porque é muito caro e que eu ainda era uma criança. Eu achei estranho, mas falei ‘tá bom, vou tentar achar um carro mais barato’. Comprei um carro da metade do preço do que eu realmente queria. Não fiquei feliz”, desabafou.

Insatisfeitas por terem sido barradas pela tia e por desconfiarem de várias mentiras, as gêmeas afirmam que querem uma auditoria em toda a fortuna bilionária do pai, que inclui uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. “Eles [a tia e os advogados] assinam coisas com o nosso nome, que a gente nem sabe”, apontam. “Tem coisa que a gente só descobre quando vê na mídia”, continua Marina.

“A gente quer um acordo para acabar logo com isso”

Cansadas das desavenças com a família devido à fortuna deixada por Gugu, Marina e Sofia querem fazer um acordo judicial para resolver o empasse. Elas afirmam que enviaram um e-mail para todos os advogados envolvidos nos processos. “Eles não querem um acordo”, declaram.

As gêmeas disseram que foram destratadas pela defesa da família Liberato em uma das reuniões marcadas para discutir o assunto. No encontro, Marina diz que defendeu a mãe e foi zombada. “Eles começaram a rir da minha cara, estavam nervosos comigo porque eu estava falando verdade. Começaram a zombar, falaram que eu era uma criança: ‘eu não vou discutir com uma criança’. Que advogados são esses que não vão falar com os seus clientes? Eles são muito grosseiros”, reclamou a jovem. “Eles começaram a falar que ela era só barriga de aluguel”, relembrou.

As filhas de Gugu Liberato terminam o vídeo afirmam que estão “atentas” e que não estão mais “surdas e nem cegas”, como teriam sido chamadas por Aparecida Liberato.