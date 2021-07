Filho e defesa da viúva de Gugu trocam acusações de manipulação

A família de Gugu Liberato protagonizou mais uma polêmica envolvendo a herança bilionária do apresentador, que morreu em dezembro de 2019. Desta vez, João Augusto, filho primogênito do artista, ficou indignado após as irmãs gêmeas, Maria e Sophia, 17, pedirem emancipação e contratarem o mesmo advogado da mãe, Rose Miriam, para representá-las no inventário.

João Augusto afirmou que as irmãs estão sendo manipuladas pela mãe no processo judicial. “Fico triste e indignado em ver as mentiras e a nova manipulação que vêm sofrendo as minhas irmãs, duas adolescentes, que não percebem que as pessoas estão atendendo seus próprios interesses. Se tivessem mais idade e experiência perceberiam, sem dúvida”, declarou o rapaz, em nota.

O filho do apresentador considerou a atitude de Rose Miriam em emancipar as irmãs como “fruto do desespero” e que desrespeita a vontade de Gugu, que nomeou Aparecida Liberato (tia dos três) para cuidar das gêmeas menores de idade. “Assim era a vontade de meu pai e acredito que todos deveriam respeitá-la, porque se amanhã herdarmos algo, será fruto exclusivo de seu trabalho”, continuou.

Por sua vez, o advogado Nelson Wilians, que defende a viúva e as gêmeas no processo, rebateu as acusações e citou falta de amadurecimento por parte do rapaz. “Será uma questão de tempo, pouco tempo, para que ele [João Augusto] venha descobrir que não são as irmãs ou a mãe as manipuladas nessa história toda. Cada um tem um tempo para crescer e amadurecer. A hora dele chegará, com certeza. E estamos na torcida e de braços abertos. Reafirmamos acreditar que, a cada dia, estamos mais próximos de vermos a justiça ser feita”.

Maria e Sophia estariam insatisfeitas com a falta de informações sobre o processo e a administração dos bens de Gugu Liberato, que é conduzida pela tia Aparecida e os advogados Dilermando Cigagna Júnior e Carlos Regina. Com isso, elas solicitaram uma auditoria independente e contrataram o advogado que atua no processo de reconhecimento de união estável de Rose Miriam, que ficou fora do inventário. As meninas também querem declarar perante o juiz que nunca estiveram contra a mãe no processo.

A herança de Gugu, avaliada em R$ 1 bilhão, está sendo dividida entre os três filhos e cinco sobrinhos do apresentador. O montante inclui prédios comerciais, estudo de TV e contas em banco. O apresentador também destinou à mãe uma espécie de pensão vitalícia de R$ 163 mil.

