Filhos ficam contra a mãe na briga por herança de Gugu

Os três filhos do apresentador Gugu Liberato, João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina, divulgaram um comunicado, neste domingo (9), repudiando a atitude da mãe, Rose Miriam di Matteo, por usar a mídia e as redes sociais para desrespeitar o último desejo do pai sobre a divisão da herança estimada em R$ 1 bilhão.

O texto foi divulgado após tomarem conhecimento de que a mãe enviou um depoimento ao Fantástico, da Rede Globo. “Não esperavam e não pactuam deste espetáculo que pretende transformar a mentira em verdade, para desvirtuar os legítimos desejos de seu pai e principalmente a realidade por todos eles vivenciada”, diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa da família.

No comunicado, o trio acusa Rose de transformar as mídias sociais em espetáculo. Eles dizem ainda que a mãe não deveria desrespeitar o último desejo de Gugu e ressaltam também que o lugar de se resolver esse tipo de situação é na Justiça. “Temos muito orgulho da conduta de nosso pai e de tudo que ele construiu. Seguiremos em frente, sem ele, mas dentro dos seus ensinamentos”, diz outro trecho do comunicado.

Publicidade

A briga judicial começou após Rose ter sido excluída do testamento de Gugu, que deixou um patrimônio estimado em R$ 1 bilhão, 75% destinado aos três filhos e 25% aos cinco sobrinhos. O apresentador também destinou à mãe, Maria do Céu, de 90 anos, uma espécie de pensão vitalícia de R$ 163 mil.

Para conseguir parte da herança, a viúva precisa provar que teve uma relação estável com o apresentador. Rose vai entregar à Justiça fotos e recados de momentos vividos “em família”, como as gestações e férias com os filhos. No entanto, a mãe de Gugu chegou a declarar que eles não eram casados. “Nunca tiveram nada um com o outro. Isso eu afirmo porque sei”, disse.

Leia mais: “Não vou viver de migalhas”, diz viúva de Gugu