Bordão de Gil é citado até na CPI da Covid: “O Brasil tá lascado”

Em meio às primeiras discussões desta terça-feira (1°) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou que “o Brasil tá lascado”, fazendo menção ao ex-BBB Gil do Vigor.

publicidade

O bate-boca começou quando a medica oncologista Nise Yamaguchi, conselheira do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e defensora do uso da cloroquina no tratamento da covid-19 mesmo sem eficácia comprovada, foi questionada sobre a chamada imunidade de rebanho pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Em seu depoimento, ela afirmou que uma pessoa poderia adquirir defesa no sistema imunológico depois de entrar em contato com diferentes vírus. “Imunidade de rebanho é um fato. Ela acontece quando você tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas, ou que tenham tido contato com o vírus, ou que tenha uma imunidade natural já previamente adquirida pelo contato com outros vírus”, disse.

publicidade

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) interrompeu a médica para corrigi-la. “Sou médico. Nós não podemos nos escudar por uma profissão milenar para trazer desinformação”, declarou, afirmando ainda que não existe imunidade para um vírus ao pegar outro. O senador Otto Alencar (PSD-BA) atravessou as afirmações e disse que “pela tese da doutora Nise, ia faltar rebanho”.

Indignado com a tese defendida por Nise Yamaguchi e sem conseguir oportunidade de fala, Aziz disparou: “Vou falar aqui que nem o pernambucano que ficou conhecido: desse jeito o Brasil tá lascado, meu irmão”.

publicidade

“IRRESPONSÁVEL”// Emidio detona Bolsonaro por Copa América no Brasil e pede que Doria barre jogos no estado