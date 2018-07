Brasil avança na Copa. Prefeituras de Osasco e Barueri já definiram expediente no próximo jogo

O Brasil derrotou o México por 2 x 0 nesta segunda-feira, 2, nas oitavas de final da Copa do Mundo e avançou na competição. Na próxima sexta-feira, 6, a seleção volta a campo às 15h, contra o vencedor do confronto entre Bélgica e Japão (que se enfrentam hoje às 15h). As Prefeituras de Osasco e Barueri já definiram o horário de expediente para o próximo desafio brasileiro na Copa.

o expediente nas repartições municipais de Osasco será das 8h às 13h, conforme decreto do prefeito Rogério Lins.

Já em Barueri, o expediente nas repartições públicas municipais vai se encerrar às 12h. O decreto assinado pelo prefeito Rubens estabelece ainda que os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas até o dia 5 de novembro.

Telão

A Prefeitura de Barueri exibe os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo em um telão instalado no Parque Municipal Dom José, que fica na rua Ângela Mirella, 500, Vila Porto (Boa Vista). A entrada é franca.