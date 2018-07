PROERD forma mais 1.600 alunos em Osasco

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com o 14º Batalhão de Polícia Militar, realizou a cerimônia de formatura de 1.600 alunos no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) na quarta-feira, 27.

O evento contou com as presenças do prefeito Rogério Lins, da vice-prefeita Ana Maria Rossi, dentre outras autoridades. A cerimônia aconteceu na FITO, reunindo familiares e estudantes de nove escolas municipais instaladas na zona Sul de Osasco.

Um dos momentos de mais emoção na solenidade foi quando as crianças cantaram as músicas “Cuida de Mim” e “Vamos Construir”. Muitos pais choraram enquanto os filhos faziam coreografias com as duas músicas.

O prefeito Rogério Lins aconselhou os pais: “Essa idade é onde as crianças têm mais curiosidade e questões que vocês têm de esclarecer. Não deixem estranhos se aproximarem dos seus filhos. Devem protegê-los”.

Proerd

O programa consiste em uma ação conjunta, com duração de dez semanas, entre a Polícia Militar, escolas e familiares, em que os alunos participantes recebem orientações sobre os problemas causados pelo uso de drogas, incluindo os vícios alcoólicos e de tabagismo.

Durante os encontros semanais, todos realizados na própria escola, por militares fardados, os estudantes são orientados sobre temas como autoestima e anseios típicos da juventude.