Brasil ocupa segundo lugar em ranking dos piores países para dirigir no mundo

O Brasil foi considerado o segundo pior país do mundo para dirigir, de acordo com um levantamento divulgado pelo site “Compare The Market” com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A lista foi elaborada considerando índice de mortalidade no trânsito, qualidade das estradas, nível de congestionamento e custo de manutenção do veículo em relação à renda.

Com o pior nível de congestionamento (37%), piores estradas e alto índice de mortalidade (12 mortes para cada 100 mil pessoas), a Rússia lidera o ranking mundial. O Brasil está em segundo lugar no ranking, seguido por México, África do Sul, Irlanda, Grécia e Polônia.

Por outro lado, o estudo revelou quais são os melhores países para os motoristas. A Dinamarca lidera a lista, com boas estradas e baixa mortalidade no trânsito (3,7 para cada 100 mil pessoas). Os Estados Unidos ocupam a segunda colocação. Em seguida vem Holanda, Portugal, França, Finlândia, Canadá, Suécia, Alemanha e Austrália.

Top 10 melhores países para dirigir no mundo*:

Dinamarca Estados Unidos Holanda Portugal França Finlândia Canadá Suécia Alemanha Austrália

Confira o ranking dos 10 piores países para dirigir no mundo*:

Rússia Brasil México África do Sul Irlanda Grécia Hungria Polônia Chile República Tcheca

*Fonte: levantamento com dados da OCDE