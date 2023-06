Bráz Trattoria oferece pizzas e delícias italianas a preço único na hora do almoço em Barueri

A Bráz Trattoria do Shopping Tamboré, em Barueri, oferece suas deliciosas pizzas também na hora do almoço, além de um variado cardápio inspirado na culinária italiana. O preço é único tanto para as pizzas (R$ 61) quanto para os pratos (R$ 65).

publicidade

De segunda a sexta-feira, das 12h às 15h, as pizzas Marguerita Verace, Castelões, Bráz, Portuguesa e Muçarela podem ser saboreadas na pausa do almoço. Os pratos servidos no “Especial de Almoço da Bráz” são o Parmegiana com Spaghetti Bianco, Lasagna alla Bolognese, Spaguetti & Camarão, Galeto Siciliano, Spaguetti alla Bolognese, Rigatoni & Ragu de Linguiça e Risoto de Abóbora.

“É preciso quebrar essa ‘tradição’ de que pizza foi feita para se comer apenas no jantar. A pizza é um prato muito flexível, que tanto pode ser consumido de forma mais sofisticada, à luz de velas e acompanhado de um vinho de qualidade, assim como na mão, no intervalo do trabalho, ou em almoço tradicional”, disse Diego Negrão, gerente da Bráz Trattoria de Alphaville.

publicidade

A cada dia são oferecidas opções de entradas e sobremesas diversificadas que complementam o Especial de Almoço da casa. Além disso, o cliente pode incluir uma taça de vinho branco, por mais R$ 25. O menu especial é servido de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 12h às 15h.