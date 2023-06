Centro de Eventos de Barueri apresenta Wandinha neste domingo (25)

Neste domingo (25), a atração do Centro de Eventos de Barueri será a peça musical infantil Wandinha, que se apresenta em duas sessões: às 15h e às 17h.

O espetáculo é inspirado nas charges de Charles Addams publicadas no jornal The New Yorker em 1937 e aborda temas como diferenças, intolerância e até hostilidade por parte daqueles que impõem a ideia de que todos devem ser iguais e se encaixar em um único padrão.

A protagonista Wandinha não concorda com a segregação da sala de aula em sua escola e decide causar muitas confusões para provar que ser diferente é perfeitamente normal.

Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Express.

O Centro de Eventos de Barueri fica na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci.