Dois aproveitam “saidinha” para roubar carro em Osasco e PM os manda de volta à cadeia

Dois indivíduos beneficiados com a “saidinha temporária” do sistema prisional foram detidos por policiais militares após roubarem um carro, na zona Norte de Osasco. O caso aconteceu na terça-feira (21).

Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar iniciaram um acompanhamento ao veículo pelo Jardim Piratininga até que os indivíduos abandonaram o carro quando estavam no limite entre Osasco e Barueri.

Ambos empreenderam fuga correndo. Um deles foi detido próximo ao Rodoanel e o outro continuou a fugir em direção a uma área de mata, mas foi preso com o apoio do Exército Brasileiro e da equipe do Helicóptero Águia 23.

